Tirzo Alejandro atacó a puñetazos a su esposa y la amenazó de muerte con machete en Sonora

Ímuris, Sonora.- Un individuo identificado como Tirzo Alejandro 'N' fue arrestado e imputado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) por su presunta responsabilidad en dos distintos episodios de violencia familiar, presuntamente cometidos en perjuicio de su esposa. Como resultado de la audiencia inicial, un juez de control determinó dictarle prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público presentó las evidencias recabadas en la carpeta de investigación. Estos elementos sustentan los hechos ocurridos los días 23 de abril y el 2 de junio de 2025, ambos dentro del domicilio que compartían, situado en la colonia El Crucero, de la comunidad de Ímuris. Según la Fiscalía estatal, el primer incidente involucró agresiones físicas y verbales contra la mencionada mujer.

Se detalló en el informe que el acusado presuntamente utilizó un machete para amenazar y golpear a la víctima, además de destruir su teléfono celular mientras la insultaba y profería amenazas de muerte. Semanas después, en un segundo suceso, Tirzo Alejandro 'N' habría agredido a la mujer con los puños, provocándole diversas lesiones en rostro y cabeza, por lo cual tuvo que recibir atención médica.

De acuerdo con el dictamen médico legal integrado a la causa penal, las heridas que sufrió fueron clasificadas como aquellas que tardan más de 15 días en sanar, un factor considerado de gravedad por la ley. Tras valorar los argumentos y las pruebas reunidas, el juez consideró justificada la medida de prisión preventiva para garantizar la seguridad de la víctima y el correcto desarrollo del proceso penal.

Además, en los próximos días se definirá la vinculación a proceso del imputado en otra audiencia. La Fiscalía de Sonora señaló que con estas acciones "reitera su compromiso de investigar y sancionar toda forma de violencia familiar, reafirmando su labor para garantizar la integridad y seguridad de las mujeres en Sonora, en coordinación con las autoridades municipales y estatales".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora