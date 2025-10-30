Tras balacera, rescatan a dos secuestrados y capturan a 10 en casa de seguridad en Edomex

Toluca, Estado de México.- Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de 10 personas, presuntamente integrantes de una célula delictiva con origen en Michoacán. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó pruebas suficientes para que se iniciara un proceso en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro y portación de armas de fuego.

Los imputados, identificados como Jean David 'N', Pedro 'N', Luis Ángel 'N', Rafael 'N', Nancy 'N', Jessica Paola 'N', Berenice 'N', Enedith 'N', Edwin 'N' y Kerin Alberto 'N', permanecerán en prisión preventiva justificada como medida cautelar durante el desarrollo del proceso. La detención fue el resultado de un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en el municipio de Villa de Allende.

La intervención se activó el pasado 21 de octubre, tras recibir una llamada de auxilio de una mujer que denunció el secuestro de su madre días antes. La denunciante informó que había logrado establecer comunicación con la víctima, quien le proporcionó información clave sobre su posible ubicación. Con base en estos datos, elementos de la SSEM se desplazaron a un domicilio en la comunidad de San Pablo Malatepec.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a varios individuos armados en el exterior del inmueble. Al percatarse de la presencia de personal policial, los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión aplicando los protocolos de seguridad correspondientes. Tras neutralizar la amenaza y asegurar a los diez implicados, las fuerzas de seguridad ingresaron a la propiedad.

En el interior, localizaron y rescataron a salvo a dos personas, una mujer y un hombre, quienes se encontraban privadas de su libertad. Durante la inspección del inmueble, que presuntamente operaba como casa de seguridad, se logró el aseguramiento de un considerable arsenal y equipo táctico, incluyendo cuatro armas de fuego, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, cinco vehículos, así como chalecos, fornituras y vestimenta con camuflaje.

#AProceso.



La #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso en contra de diez presuntos miembros de una célula de una organización delictiva con orígenes en el Estado de Michoacán por los probables delitos de secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército,… pic.twitter.com/PmPWIQUpYE — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 30, 2025

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación con las pruebas recabadas, las cuales fueron determinantes para que la autoridad judicial estableciera la presunta participación de los detenidos en los hechos. El juez fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará recabando pruebas para fortalecer el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM