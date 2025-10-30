(VIDEO) Así rescataron a sujeto que intentó arrojarse de una farmacia en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En un hecho registrado durante la mañana de este jueves 30 de octubre de 2025, elementos policíacos y los servicios de emergencias se movilizaron hacia una establecimiento ubicado frente la colonia Primero de Mayo, al sur de Ciudad Obregón, Sonora, en donde se reportó la presencia de un hombre en el techo de una famarcia. Testigos señalaron que el sujeto en cuestión tenía la intención de arrojarse al vacío.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron en un establecimiento situado en el cruce de las calles Jalisco y Obrero Mundial, cuando clientes y vecinos del sector vieron al individuo caminando en la parte alta del inmueble. Fue en ese momento que, a través de una llamada a las líneas de emergencias 9-1-1, se solicitó la intervención por parte de las autoridades competentes para ayudar al masculino.

Elementos de la Policía Municipal y Bomberos de Cajeme acudieron al sitio para atender la situación. En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al hombre, cuya identidad por el momento se desconoce, colgado de la cornisa del negocio, cuando un primero policía lo tomó de los brazos para evitar que cayera y un segundo oficial entró en acción para sostenerlo. Un civil también ayudó para poner a salvo al afectado.

Una vez que fue puesto a salvo, los uniformados trasladaron al afectado a un área segura para recibir atención médica y psicológica, pues se presume que podría padecer de sus facultades mentales. Hasta el momento es toda la información que se tiene al respecto, por lo que se espera un informe detallado en las próximas horas para esclarecer los hechos en este suceso, el cual generó precaución entre los ahí presentes.

Mujer intenta quitarse la vida

En otro caso similar, pero reportado el pasado sábado 25 de octubre, una mujer fue auxiliada luego de que tratara de atentar contra su vida en las calles Michoacán y Donato Guerra, en el conocido boulevard Ramírez de Ciudad Obregón. Trascendió que se trata de una fémina de entre 40 y 50 años de edad aproximadamente, quien presentaba signos de ahorcamiento cuando el personal médico y las autoridades locales acudieron al llamado de auxilio.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/skySsChLej pic.twitter.com/OAuNCL6mZU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui