Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana de jueves 30 de octubre se vivió otro episodio violento en Ciudad Obregón, donde un hombre fue asesinado al ser víctima de un ataque armado en la colonia Villas del Trigo. Con esto suman 31 víctimas de homicidio en el mes, lo que preocupa a los cajemenes por los índices de la violencia.

Los hechos en la demarcación antes mencionada ocurrieron cerca de las 7:20 horas de la mañana de este jueves entre las calles Aguamarina y Naranjos, donde los vecinos de la zona aseguran que escucharon por lo menos seis disparos, por lo que procedieron a llamar al número de emergencias 911. Presuntamente, la víctima se transportaba a bordo de una bicicleta cuando fue agredido por sujetos desconocidos, por lo que cayó al suelo y quedó tendido en un camino de terracería, donde después de recibir varios impactos de proyectil de arma de fuego, perdió la vida.

Violenta mañana en Ciudad Obregón: Asesinan a 'El Eterno' en las Villas del Trigo

Tras el reporte de los vecinos, llegaron al sitio elementos de la Policía Municipal de Cajeme y paramédicos de la Cruz Roja que confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales y se retiraron del lugar. Ante ello se le dio aviso a los elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes acudieron al sitio para comenzar con las investigaciones y levantar los indicios, como son los casquillos percutidos. Por otra parte, la escena fue resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Guardia Nacional (GN). De acuerdo con información extraoficial, la víctima fue identificada como 'El Eterno' y se dijo que tenía cerca de 40 años, pero no se dieron mayores datos, salvo que tenía una bicicleta rodada 20. También se desconoce si es vecino de la zona, por lo que habrá que esperar a que las autoridades den a conocer mayor información sobre los hechos.

Alerta por hombre que intentó lanzarse desde el techo de una farmacia

En otro hecho del género policiaco sucedido esta mañana, se reportó que un sujeto subió al techo de una farmacia ubicada frente la colonia Primero de Mayo, al sur de Ciudad Obregón, Sonora, aparentemente con la intención de arrojarse al vacío.

Fuente: Tribuna del Yaqui