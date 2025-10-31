Activistas localizan restos calcinados durante búsqueda en el sur de Sonora; FGJES investiga

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- Durante una jornada de búsqueda realizada este jueves 30 de octubre de 2025 en un predio despoblado del municipio de San Ignacio Río Muerto, al sur del estado de Sonora, integrantes del Colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. localizaron restos humanos calcinados. Asimismo, encontraron diversos objetos personales que podrían pertenecer a personas reportadas como desaparecidas en esa región.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo se realizó ayer, jueves 30 de octubre, en un área conocida como Carboneras, donde las buscadoras, acompañadas por autoridades de los tres niveles de Gobierno, realizaron labores de rastreo tras recibir información anónima que señalaba la posible existencia de un punto de inhumación clandestina.

Las evidencias fueron aseguradas por las autoridades. Foto: Facebook

En el sitio se recuperaron dos anillos pequeños, una esclava con la imagen de San Judas Tadeo, así como hebillas de cinturón (una de ellas de la marca Rino) y una caja metálica para cigarros. Todos los indicios fueron asegurados y trasladados por personal especializado para su análisis forense, con el objetivo de determinar si guardan relación con casos vigentes de desaparición en la zona.

La búsqueda contó con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), mientras que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional brindaron seguridad y resguardo perimetral durante las labores.

Las autoridades realizaron tareas de inspección y cribado en la zona afectada por fuego, a fin de recuperar cualquier indicio biológico o material que pueda contribuir a las investigaciones. Mientras, las integrantes del colectivo agradecieron la colaboración de sus compañeras de Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme, así como el respaldo institucional recibido durante la jornada.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, las buscadoras reiteraron su lema: "Prohibido olvidarlos prohibido no buscar a nuestros desaparecidos ni el frío nos duele ni el calor nos quema por buscarlos hasta encontrarlos".

El colectivo también hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a las labores de búsqueda y a compartir información de manera anónima sobre posibles fosas o paraderos. Los datos pueden proporcionarse de forma confidencial al número 644 127 7784 o mediante la página oficial del grupo, garantizando absoluta reserva de identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui