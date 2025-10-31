Arrestan a ladrón en Hermosillo: Hizo boquete en minisuper para robar cigarros y chocolates

Hermosillo, Sonora.- Arrestado y vinculado a proceso quedó un hombre llamado Abraham Esteban 'N', de 25 años de edad. El individuo enfrenta proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia, en perjuicio de una cadena de mini supermercados. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 22 de junio, en Hermosillo.

El sujeto habría ingresado de manera ilícita a un establecimiento ubicado en la calle Arroyo de los Chinos y la Prolongación Perimetral Norte, en la colonia Los Arroyos. Esto sucedió alrededor de las 03:35 horas y el método empleado consistió en forzar una de las paredes del inmueble para crear un boquete, a través del cual accedió al interior para sustraer mercancía, incluyendo diversas cajetillas de cigarros, chocolates y otros artículos.

Cabe mencionar que la orden de aprehensión por este delito fue cumplimentada dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Hermosillo. Abraham Esteban 'N' ya se encontraba detenido por otros ilícitos, y ahora deberá enfrentar este nuevo proceso judicial de manera simultánea. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó ante el juez de control las evidencias recabadas durante la investigación.

Dichos datos fueron considerados suficientes para acreditar la presunta participación del acusado en el crimen. En consecuencia, la autoridad judicial le dictó auto vinculación a proceso como medida cautelar y le impuso prisión preventiva justificada, garantizando que el acusado permanezca en reclusión mientras se desarrolla la indagatoria complementaria, para esclarecer lo sucedido y resolver su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui