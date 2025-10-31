Capturan a 'El Charro', brazo derecho de 'El Mencho' y operador del CJNG en Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes.- Tras un operativo del Gabinete de Seguridad Federal, se confirmó la detención de Armando 'N', identificado por las autoridades como el presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Estado de Aguascalientes. El individuo, conocido por los alias de 'El Charro' o 'El Chirris', fue aprehendido junto a dos de sus presuntos cómplices, identificados como José Manuel 'N' y José 'N'.

La operación se desplegó durante la madrugada de este viernes 31 de octubre, aproximadamente a las 4:00 horas (local), con la participación conjunta de elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN). Esta acción forma parte de las estrategias implementadas en la región para debilitar las estructuras operativas del crimen organizado en la zona del Bajío.

Como resultado de la acción, las fuerzas federales aseguraron dos inmuebles que, según las investigaciones, eran utilizados como centros de operación y resguardo para actividades ilícitas. Además, en los sitios se incautó dinero en efectivo aún no cuantificada, así como armamento, municiones y diversas drogas, cuyos detalles específicos no han sido revelados, mientras continúan las diligencias correspondientes.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Aguascalientes -Aguascalientes-



Los Equipos Especiales pasaron a recoger a una tercia de Menchos Boys.



-Armando "El Charro" Nava Gallegos

-José Manuel "Nuco" nava Gallegos

-José es el Secregato del Nuco



Aunque hay quienes dicen que este Charro es más bien un Churro, los… https://t.co/iq2vMPCoHF pic.twitter.com/PSfvamsPlT — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) October 31, 2025

Las líneas de investigación sugieren que 'El Charro' podría ser un operador de alta confianza dentro de la organización, con un posible vínculo directo con el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. Su rol, consistía presuntamente en coordinar el tráfico y la distribución de estupefacientes. Además de orquestar delitos de alto impacto como extorsiones y secuestros en la entidad.

A pesar de su supuesta jerarquía, diversos informes lo describen como un líder que mantenía un perfil discreto, alejado del ojo público. Esta detención sucede en medio de un momento de tensión en Aguascalientes. Cabe recordar que el 26 de julio de 2025, un operativo en el municipio de Rincón de Romos resultó en la captura de 18 presuntos integrantes del mismo cártel y el decomiso de un considerable arsenal.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8Detienen en Aguascalientes a Armando “N”, “El Charro”, líder criminal



Fue capturado en un operativo del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, le aseguraron:



1 Arma larga Kaltec cal. 5.56

100 cartuchos 7.62×30 en Ford

100 cartuchos 7.62×39 en Porsche

Uniforme kaki

Cristal pic.twitter.com/saZUom0ozI — Foro Militar México (@foro_militar) October 31, 2025

Aquella acción desató una violenta reacción por parte de grupos criminales, quienes realizaron bloqueos carreteros e incendiaron vehículos, alterando el orden público y obligando a un reforzamiento de la seguridad en la zona. La captura de 'El Charro' representa, por tanto, un paso significativo en los esfuerzos por desarticular la red de mando de esta organización en el estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui