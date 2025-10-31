CDMX: Dictan prisión preventiva a dos integrantes de 'Los Malportados' por quemar a mariachis

Ciudad de México.- Este pasado jueves 30 de octubre se informó que Juan 'N' y Vidal 'N', dos hombres supuestamente implicados en el secuestro y tortura de un grupo de mariachis ocurrido el sábado 25 de octubre del presente año, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva, según información publicada por El Reforma, en lo que reciben sentencia por los daños causados.

De acuerdo con los reportes, los músicos habían sido contratados para tocar en un evento privado. Sin embargo, las personas que los contrataron resultaron ser integrantes de Los Malportados, un grupo ligado al Cártel de Sinaloa. Una vez que los artistas concluyeron su presentación, en lugar de permitirles retirarse, los retuvieron por la fuerza, los golpearon e incluso a algunos les causaron heridas con fuego. Ya para el domingo, los subieron a una camioneta y los abandonaron en calles de la alcaldía Tlalpan.

Tras recuperar la libertad, las víctimas se comunicaron al número único de emergencias 911 para pedir ayuda. Aunque sus identidades no se han revelado, se sabe que dos de ellos, de 35 y 31 años de edad, sufrieron quemaduras en el 80 y 25 por ciento de su cuerpo, respectivamente. Una vez que arribaron las autoridades, fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

Fueron detenidos

Los responsables fueron capturados tras la revisión de las cámaras de videovigilancia, que permitieron rastrear el vehículo en el que viajaban cinco miembros de Los Malportados, localizados en la alcaldía Iztacalco. Según el último informe, los detenidos tienen 43, 35, 17, 16 y 14 años de edad, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier nuevo dato que surja conforme pasen las horas.

El periodista de nota roja Carlos C4 Jiménez compartió en su perfil de X (antes Twitter) un impactante video donde se observa a uno de los delincuentes rociar gasolina y prender fuego a uno de los músicos, quien aparece semidesnudo y tirado en el piso. No es el primer crimen del que se tiene conocimiento que este grupo ha perpetrado, pues se les vincula con diversos casos de secuestro registrados en el Estado de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui