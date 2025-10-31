Código Rojo en Nuevo León: Balacera en Juárez deja dos hombres sin vida; investigan HOMICIDIOS

Juárez, Nuevo León.- La noche de este jueves 30 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo en el municipio de Juárez, luego de que se reportara un ataque armado en la vía pública de la colonia Hacienda San José. Por desgracia, este hecho violento dejó como saldo dos personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de ayer, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en la calle Hacienda El Arenal, casi esquina con Hacienda Del Prado. Testigos apuntaron que las víctimas, identificadas extraoficialmente, se encontraban afuera de una vivienda cuando varios sujetos a bordo de un vehículo se aproximaron y abrieron fuego en su contra, sin mediar palabra.

Los hechos ocurrieron este jueves en Juárez, NL. Foto: Facebook

De inmediato dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. En minutos, elementos de la Policía Municipal de Juárez, Fuerza Civil, de la Guardia Nacional y agentes ministeriales arribaron al lugar y encontraron a dos hombres heridos de gravedad. Si bien se pidió apoyo a paramédicos, estos confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Los ahora fallecidos fueron identificadas como Valentín V., de 37 años, y José Ángel U., de 47, quienes presuntamente se dedicaban a labores de albañilería. Los cuerpos quedaron tendidos sobre la banqueta, cubiertos con una sábana azul, mientras que la zona fue acordonada para preservar los indicios balísticos y permitir las labores del personal pericial.

El área fue resguardada durante varias horas por las autoridades estatales, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron las primeras indagatorias y recabaron testimonios de vecinos que presenciaron el ataque.

#Seguridad | Activistas localizan restos calcinados durante búsqueda en el sur de Sonora; FGJES investiga uD83DuDEA8https://t.co/sXe7rk1LI7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 31, 2025

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales localizaron varios casquillos de arma corta en la escena, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado el posible móvil del crimen, aunque no se descarta que esté relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en la zona metropolitana. La investigación por estos homicidios están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL).

Fuente: Tribuna del Yaqui