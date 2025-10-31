Desmantelan narcocampamento del CJNG en Michoacán; encontraron explosivos para drones

Salvador Escalante, Michoacán.- Un operativo entre fuerzas federales y estatales dio como resultado el aseguramiento de material bélico de alto impacto en el Estado de Michoacán. En una acción realizada en el municipio de Salvador Escalante, elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano efectuaron un despliegue tras recibir reportes sobre la presencia de personas armadas en un campamento.

Al notar la aproximación de las unidades de la Comisaría Regional de Pátzcuaro y el convoy de apoyo, los individuos se retiraron del lugar, abandonando dos vehículos y una motocicleta. La inspección subsecuente del área requirió la intervención del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Este equipo localizó y neutralizó 11 artefactos explosivos improvisados.

Dichos dispositivos, consistentes en tubos metálicos de 60 centímetros con alerones estabilizadores, estaban diseñados para ser lanzados desde drones, una táctica cada vez más recurrente entre los grupos criminales para ataques a distancia. Además de los artefactos listos para su uso, las autoridades aseguraron materiales para la fabricación de más explosivos, incluyendo pólvora negra y aluminizada, tubos metálicos adicionales, clavos de concreto y balines.

Estos componentes son comúnmente utilizados como metralla para maximizar el daño. Las primeras líneas de investigación sugieren que el material podría estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Paralelamente, en el municipio de Zinapécuaro, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de tres individuos, identificados como Rafael B., Jorge C. y Samuel R.

Su detención fue ejecutada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la comunidad de Santa Cruz, como parte de las labores de patrullaje en la región. A los imputados se les acusa de los delitos de acopio y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Durante su captura, se les incautó un arsenal considerable que incluía un fusil Barret calibre .50, dos rifles de asalto.

Así como cinco granadas de fragmentación, 122 cartuchos útiles, doce cargadores y diverso equipo táctico. Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, tiempo durante el cual permanecerán recluidos.

