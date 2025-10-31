Duro golpe a los Beltrán Leyva: Atrapan en Tijuana al 'SS', cabecilla de célula delincuencial

Tijuana, Baja California.- En una serie de operativos estratégicos realizados en Tijuana, Baja California, las fuerzas de seguridad federales lograron la detención de Saúl 'N', alias de 'SS' y otro sujeto, identificados como líderes dentro de la estructura del Cártel de los Beltrán Leyva. El golpe tuvo lugar durante trabajos de inteligencia y seguimiento para la captura de este individuo señalado como el responsable de liderar una célula delictiva en la ciudad fronteriza.

La principal actividad de dicho grupo se presume era el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos. La operación fue ejecutada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Según el comunicado, las labores de vigilancia permitieron ubicar un domicilio utilizado por el 'SS'.

Al momento de la movilización, fue detenido junto a Horacio 'N', quien, de acuerdo con los informes, se desempeñaba como su jefe de escoltas. Durante la acción, también se aseguraron armas de fuego, diversas dosis de droga, equipos de telefonía celular y el inmueble en cuestión. A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Elementos de @Defensamx1, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron a Saúl “N”, alias “SS”, jefe de una célula delictiva de “Los Beltrán Leyva”, en Tijuana, Baja California. Se le relaciona con el trasiego de droga hacia Estados Unidos.



Este arresto se suma a otra detención ocurrida el pasado 24 de octubre, sobre la autopista México - Querétaro, a la altura del municipio de Tepotzotlán, Estado de México. En dicho lugar fue aprehendido Jair Francisco Patrón Tobías, identificado con los alias 'H4' o 'Junior'. Su captura, confirmada por el Registro Nacional de Detenciones, también fue el resultado de labores de investigación conjuntas entre diversas corporaciones de seguridad.

Ambos operativos estuvieron pensados como una estrategia enfocada en desarticular las redes de mando y logística de la organización de los Beltrán Leyva. Las detenciones, ejecutadas en puntos geográficos tan distantes como la frontera norte y el centro del país, impactan directamente en la capacidad operativa del grupo criminal, afectando tanto su liderazgo regional como sus rutas de trasiego.

Fuente: Tribuna del Yaqui