Ejecutan a dos hombres al norte de Hermosillo; los sorprendieron a balazos en plena calle

Hermosillo, Sonora.- Dos personas del sexo masculino fueron asesinadas la tarde de este viernes 31 de octubre tras un ataque armado en la colonia Misión del Arco, al norte de Hermosillo. El suceso violento tuvo lugar poco antes de las 14:00 horas, en la esquina de la calle República de Belice y la avenida Etchojoa. Según los primeros reportes, las víctimas se encontraban en la vía pública cuando fueron interceptadas por sujetos armados.

Testigos en la zona indicaron haber escuchado varias detonaciones de un arma corta, lo que generó una inmediata alerta a los números de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar a las personas determinaron que ya no contaban con signos vitales. Los cuerpos, que sufrieron impactos de bala en el torso y en el rostro, quedando tendidos sobre la vía pública. Por el momento se desconoce sus identidades.

Lo único que se sabe es que son dos hombres de entre 25 y 30 años de edad. De acuerdo con las primeras versiones, los responsables del ataque huyeron a bordo de un vehículo tipo sedán con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya informado sobre alguna detención relacionada con este hecho. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por un operativo conjunto de corporaciones de seguridad.

En el sitio estuvieron presentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el lugar para iniciar las indagatorias correspondientes, recabando evidencia balística y otros indicios que puedan contribuir al esclarecimiento del homicidio.

Posteriormente, los cuerpos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos de identificación. Cabe mencionar que este suceso se suma a otro hecho de alto impacto reportado durante la mañana del mismo viernes en Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre un intento de privación ilegal de la libertad de un hombre de 55 años. Tres individuos ingresaron a unas oficinas en la calle Chihuahua con la intención de llevarse por la fuerza a la víctima para robarle dinero en efectivo. Afortunadamente, agentes de la Policía Municipal localizaron al afectado sano y salvo afuera de una sucursal bancaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui