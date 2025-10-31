Hermosillo: Cae hombre con arma de fuego tras reporte de persona lesionada en Los Manantiales

Hermosillo, Sonora.- A muy temprana hora de este viernes 31 de octubre de 2025, una persona fue detenida por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo con un fusil de asalto en las calles Leo Sandoval y Agua Nueva, de la colonia Los Manantiales, al norte de la ciudad de Hermosillo. De hecho, todo comenzó cuando se reportó a las autoridades que en esa zona había una persona lesionada.

Por lo tanto, tras el llamado, rápidamente acudieron unidades a la escena y, tras ubicar al responsable, este fue asegurado y trasladado al Ministerio Público. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el móvil del crimen; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos, como siempre, atentos a cualquier actualización sobre el tema que surja en las próximas horas.

En lo que respecta a la persona lesionada, no se ha dado a conocer su identidad, aunque sí es de conocimiento público que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. En la capital del estado, cada vez son más frecuentes los actos delictivos, pues día con día se registran asesinatos, secuestros, personas heridas y un sinfín de delitos que mantienen en alerta a los ciudadanos y a las corporaciones policíacas.

El hombre fue detenido

De hecho, como informamos en TRIBUNA, ayer por la noche, alrededor de las 19:45 horas, por las calles Prolongación Miguel Negrete, sobre el callejón Sahuaro, en la colonia Dunas, una mujer fue asesinada a balazos y quedó tendida sobre la vía pública con varios impactos de arma de fuego. La zona terminó siendo asegurada por los agentes y por personal del Ejército Mexicano.

La razón por la que los elementos de la policía arribaron con rapidez fue porque vecinos denunciaron la situación tras escuchar detonaciones. Al sitio también acudieron periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes se encargaron de realizar las indagatorias correspondientes, así como, por supuesto, de la recolección del cuerpo y su posterior traslado al Servicio Médico Forense.

Fuente: Tribuna del Yaqui