Hermosillo: Identifican al hombre baleado dentro de su casa en Los Manantiales; FGJE ya investiga

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 31 de octubre de 2025, alrededor de las 4:00 horas, se registró un fuerte ataque armado sobre la calle Leo Sandoval, entre Antonio Gámez y Agua Nueva, ubicada en la colonia Los Manantiales, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, la víctima, que resultó con graves heridas, fue identificada tiempo después como Juan Carlos, de 54 años.

El hombre se encontraba en el interior de su vivienda cuando dos sujetos armados ingresaron por la fuerza y le dispararon directamente, dejándolo con una herida en el cuello. En cuanto a los agresores, tras el ataque huyeron hacia la colonia El Encanto. De hecho, los agentes municipales que arribaron a la escena implementaron un operativo de búsqueda que culminó con la detención de un sujeto que portaba un fusil de asalto, y se presume que está vinculado con el caso.

En la dirección donde ocurrió el ataque se encontraron, afuera de la vivienda, dos bicicletas: una de color verde, rodado 26, y otra negra, rodado 29, las cuales se cree fueron abandonadas por los delincuentes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si uno de los que escapó es el mismo individuo que ahora está a disposición del Ministerio Público o si hay más personas involucradas.

El hombre está recuperándose en un hospital

Juan Carlos, de 54 años de edad, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a la Clínica 14 del IMSS para recibir atención médica. En cuanto al detenido, actualmente permanece en la Comandancia Cortijo. Una vez concluidos los trámites correspondientes será enviado a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Por lo pronto, la Fiscalía estatal ya inició las investigaciones para esclarecer los hechos.

En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, el pasado jueves, aproximadamente a las 19:45 horas, sobre las calles Prolongación Miguel Negrete, en el callejón Sahuaro, justo en la colonia Dunas, una mujer perdió la vida tras ser asesinada a balazos. Hasta el momento, las averiguaciones continúan su curso con el objetivo de dar con el paradero de los autores intelectuales de este brutal crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui