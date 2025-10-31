Hermosillo: Sujeto es privado de la libertad por tres hombres; FGJE busca a los responsables

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes 31 de octubre de 2025 se reportó un intento de privación ilegal de la libertad de un hombre de 55 años. De acuerdo con el más reciente informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), tres delincuentes ingresaron a unas oficinas ubicadas en la calle Chihuahua, en la ciudad de Hermosillo, para llevar a cabo el delito.

Una vez dentro del recinto, sometieron a la víctima y se la llevaron por la fuerza con el objetivo de robarle dinero en efectivo. A pesar de que estuvieron a punto de lograrlo, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron al afectado afuera de un banco, sano y salvo. En cuanto a los sujetos, huyeron con rumbo desconocido y hasta el momento no han sido detenidos por las autoridades locales.

Las investigaciones acaban de iniciarse, por lo que en nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier nuevo dato que surja. Es necesario mencionar que a muy temprana hora, en la colonia Los Manantiales, sobre la calle Leo Sandoval, entre Antonio Gámez y Agua Nueva, un hombre identificado como Juan Carlos, de 54 años, fue baleado mientras se encontraba al interior de su domicilio.

Todavía no se encuentran a los responsables

En este caso, aunque la víctima resultó con una herida en el cuello y fue trasladada en estado grave a la Clínica 14 del IMSS, sí se logró capturar a un sospechoso. Inicialmente, los agresores huyeron rumbo a la colonia El Encanto, pero tras un operativo intenso por parte de los agentes municipales, se localizó a un individuo portando un fusil de asalto, quien ahora se encuentra a disposición de la ley mientras se determina su participación en el ataque.

#Seguridad | Hermosillo: Identifican al hombre baleado dentro de su casa en Los Manantiales; FGJE ya investiga uD83DuDEA8https://t.co/wbOkxlhZw3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 31, 2025

La violencia continúa en aumento en la capital del estado. La noche del jueves, una mujer falleció tras ser baleada sobre las calles Prolongación Miguel Negrete, en el callejón Sahuaro, en la colonia Dunas. Como informamos en TRIBUNA, el cadáver de la víctima, de entre 35 y 40 años, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui