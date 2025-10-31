Iba a su trabajo y no llegó: Conductor atropella a hombre de 78 años, en San Juan de Aragón, CDMX

Ciudad de México.- La madrugada de este viernes 31 de octubre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y del Servicios de Emergencia desplegaron un operativo en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), luego de que se reportara el atropellamiento de un hombre de la tercera edad en las inmediaciones del Zoológico de San Juan de Aragón.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este viernes alrededor de las 05:30 horas, tiempo local, en el cruce de la avenida José Loreto Fabela y la calle 508, en la colonia San Juan de Aragón, al norte de CDMX. El hombre, de aproximadamente 78 años, se dirigía a su trabajo en el zoológico cuando fue embestido por un automóvil particular a escasos metros de llegar a su destino.

Los hechos ocurrieron este viernes en la GAM. Foto: Facebook

Testigos indicaron que el conductor del vehículo intentó huir tras el impacto; sin embargo, un compañero de la víctima logró interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX. Los agentes procedieron a asegurar el área y detener al presunto responsable, quien fue trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) para rendir su declaración y determinar su situación legal.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que el trabajador ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la FGJ-CDMX realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes.

La zona permaneció acordonada por varias horas mientras se realizaban las labores periciales, lo que provocó afectaciones viales en la avenida Loreto Fabela. Ante medios de comunicación, compañeros del trabajador expresaron su consternación por lo ocurrido y señalaron que el hombre tenía varios años laborando en el Zoológico de Aragón, donde era reconocido por su compromiso y puntualidad.

Las autoridades informaron que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro correspondiente, en tanto se notificaba a sus familiares. La SSC reiteró su llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas urbanas y horarios de baja visibilidad. El caso es investigado por la Fiscalía de CDMX.

Fuente: Tribuna del Yaqui