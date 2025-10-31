Lizbeth mató a su propio esposo a puñaladas en Edomex; intentó escapar, pero fue capturada

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes sobre la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Lizbeth 'N' y José Eduardo 'N', investigados por su presunta implicación en el delito de homicidio calificado y cohecho. La investigación se centra en el fallecimiento del cónyuge de la acusada, ocurrido en un domicilio del municipio de Tecámac.

Según la carpeta de investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, los hechos se remontan al pasado 19 de octubre. Ese día, Lizbeth 'N' se encontraba con la víctima, quien era su esposo, en una vivienda del Conjunto Urbano Paseos del Bosque II. Las indagatorias señalan que, tras una discusión, la mujer presuntamente agredió al hombre con un arma blanca, causándole heridas que resultaron fatales.

Posteriormente a la agresión, la hoy detenida abandonó el inmueble a bordo de un vehículo Mini Cooper. Horas más tarde, regresó en compañía de dos sujetos, uno de ellos identificado como José Eduardo 'N'. El grupo permaneció en el lugar durante un tiempo considerable antes de retirarse. Las diligencias posteriores revelaron que, al día siguiente, el 20 de octubre, la pareja se trasladó a un domicilio en la colonia Jorge Jiménez Cantú, en Tlalnepantla.

En dicho lugar sustrajeron un vehículo Chevrolet tipo Tracker, presuntamente para facilitar su huida. Esa misma noche, la situación se tornó más tensa cuando familiares de la víctima acudieron a la vivienda en Tecámac para saber de su paradero. Lizbeth 'N' les negó el acceso y, aprovechando un momento de descuido, escapó del lugar junto a José Eduardo 'N'. Fue hasta el 21 de octubre que las autoridades recibieron el reporte sobre el hallazgo del cuerpo del masculino.

El hallazgo se hizo interior de la casa en Paseos del Bosque II, lo que activó de inmediato los protocolos de investigación por homicidio. Gracias a las labores de inteligencia y campo, agentes de la FGJEM y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) lograron ubicar y detener a Lizbeth 'N' y José Eduardo 'N' en el municipio de Nezahualcóyotl.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Lizbeth “N”, quien es investigada por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de su cónyuge, hechos ocurridos en el municipio de… pic.twitter.com/PvbUawC5rX — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 31, 2025

Durante su captura, los implicados ofrecieron dinero a los oficiales a cambio de no ejecutar el mandamiento judicial, incurriendo en el delito de cohecho. Ambos detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica por los delitos de homicidio y cohecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM