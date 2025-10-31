Los Mayos se enfrentan a marinos en Sinaloa; hay 13 sicarios detenidos y armas aseguradas

Navolato, Sinaloa.- Durante labores de patrullaje en el municipio de Navolato, Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina (Semar) logró la detención de 13 individuos presuntamente vinculados a una facción del Cártel de Sinaloa. La acción se derivó de un enfrentamiento armado que culminó con el decomiso de armas, vehículos y otros objetos pertenecientes a la organización. Los hechos sucedieron durante las primeras horas de este viernes 31 de octubre en el poblado de La Vuelta.

De acuerdo con el informe, los elementos navales realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron un vehículo ocupado por personas que portaban armas de fuego. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los tripulantes del vehículo abrieron fuego contra el personal de la Marina. En estricto apego a sus protocolos de actuación, los marinos respondieron a la agresión, iniciando también una persecución vehicular.

En su intento por evadir a las fuerzas federales, los individuos abandonaron su automóvil e ingresaron a un domicilio cercano. Esta maniobra permitió que el personal de la Semar les diera alcance y procediera con su captura dentro del inmueble. Tras asegurar a los 13 sospechosos, las autoridades realizaron una inspección de la propiedad. Como resultado, se decomisó un considerable arsenal conformado por ocho armas largas, cinco armas cortas y un rifle.

Además, se incautaron 60 cargadores de diversos calibres y 56 cartuchos útiles. En el lugar también se localizaron tres vehículos y ocho motocicletas, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes. Entre los objetos asegurados, destacó la presencia de un sombrero, un accesorio que ha cobrado relevancia como símbolo distintivo de la facción conocida como Los Mayos, la cual era liderada por Ismael 'El Mayo' Zambada.

Tras un fuerte operativo por tierra y aire capturan a 13 personas ligadas al sombrero #lavuelta #navolato pic.twitter.com/2de1dJn4zP — Adan Beltran (@adanmarlox) October 31, 2025

Este grupo se encuentra, según reportes, en una disputa interna por el control de la organización con la facción de Los Chapitos. Este simbolismo ayudó a identificar la afiliación de los grupos en recientes hechos violentos. El operativo generó una notable movilización en la zona. Medios locales informaron que las primeras detonaciones se escucharon alrededor de las 5:00 horas, y durante la mañana se mantuvo un fuerte despliegue de seguridad.

Detienen a 13 personas y aseguran arsenal tras enfrentamiento en La Vuelta, Navolatohttps://t.co/AkfTd9os3g pic.twitter.com/Ri0x15nDvQ — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) October 31, 2025

Participaron elementos de la Marina, el Ejército Mexicano y el sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas, asegurando el perímetro mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar la carpeta de investigación.

uD83DuDD25 Movilización en Navolato uD83DuDD25

Desde las primeras horas de este viernes, La Marina y el Ejército Mexicano desplegaron un operativo en La Vuelta, Navolato, tras reportes de balaceras durante la madrugada. uD83DuDE81 pic.twitter.com/dJrYPAwvfY — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui