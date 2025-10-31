Nogales: Investigan muerte de hombre tras caída de más de 25 metros desde un cerro

Nogales, Sonora.- La mañana del pasado jueves 30 de octubre, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado a espaldas de una plaza comercial ubicada en el bulevar Los Nogales, en el fraccionamiento Las Haciendas. De acuerdo con información extraoficial, los agentes fueron notificados sobre su presencia y se trasladaron rápidamente a la escena, confirmando que la víctima ya no contaba con signos vitales.

En un inicio, antes de la llegada de los policías, se pensaba que se trataba de alguien herido. Sin embargo, al revisar al individuo se observó que presentaba un fuerte golpe, además de que se cree que cayó desde un cerro con una altura estimada de entre 25 y 30 metros. Hasta el momento no se ha determinado la causa exacta del incidente, por lo que se espera el pronunciamiento de las fuentes oficiales. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Según el último reporte, el día de su muerte el hombre vestía camisa a cuadros color café, pantalón azul y tenis negros. En cuanto a sus características físicas, se informó que tenía complexión media, tez morena y cabello corto. Los restos fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas de su fallecimiento.

Todavía no se determina la causa de su muerte

En otro asunto, como informamos en TRIBUNA, el miércoles una oficial de la Seguridad Pública Municipal rescató a un hombre del interior de una vivienda que se incendiaba. Los hechos ocurrieron en la calle Cerrada del Cerro, en la colonia Infonavit 5 de Mayo, donde los vecinos observaron humo saliendo de un tercer piso y llamaron al número de emergencias 911. Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal.

Dentro del domicilio, el hombre se encontraba inconsciente en el piso. La oficial lo sacó y le brindó los primeros auxilios, con el apoyo de sus colegas, para trasladarlo en patrulla al Hospital IMSS Bienestar. En el nosocomio, ambos presentaron problemas por inhalación de monóxido de carbono y fueron puestos bajo observación médica, aunque sus lesiones no ponen en riesgo sus vidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui