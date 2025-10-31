Policías de Hermosillo salvan la vida de una niña que convulsionaba en plena vía pública

Hermosillo, Sonora.- La mañana del pasado jueves 30 de noviembre se activó el Código Rojo en uno de los cruces más transitados de Hermosillo: Una niña de solo tres años de edad comenzó a convulsionarse en brazos de su madre. Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:10 horas, tiempo local, en la intersección de los bulevares Solidaridad y Lázaro Cárdenas, al norte de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de Tránsito Municipal, la menor perdió el conocimiento por varios segundos mientras su madre pedía ayuda desesperadamente a los automovilistas. En ese momento, los oficiales Jesús Alberto G. T. y Jorge A., quienes se encontraban realizando un recorrido de prevención y vigilancia en la zona a bordo de la Unidad E-133, se acercaron para brindar apoyo inmediato.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves en Hermosillo. Foto: Facebook

Al percatarse de la gravedad de la situación, los agentes decidieron no esperar a una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y trasladaron a la menor de forma urgente hacia la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con las sirenas encendidas, iniciaron un recorrido a toda velocidad por las avenidas principales, coordinando el tránsito y abriendo paso entre los vehículos para ganar cada segundo posible.

Durante el trayecto, uno de los oficiales monitoreó el estado de la niña mientras el otro mantenía la comunicación constante con personal médico del IMSS, a fin de que estuvieran preparados para recibirla de inmediato en el Área de Urgencias. Gracias a la rápida intervención, la patrulla llegó en cuestión de minutos al hospital, donde el personal de urgencias atendió a la menor y logró estabilizarla.

Según informaron autoridades municipales, la niña fue recibida en condición delicada pero estable, mientras que los agentes permanecieron en el lugar hasta confirmar que había sido atendida correctamente por los médicos. Posteriormente, ambos regresaron a su labor habitual de patrullaje. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han compartido más detalles sobre el incidente en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui