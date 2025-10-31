Policías lo detuvieron por alterar el orden público y resultó con orden de arresto en Nogales

Nogales, Sonora.- Una detención que inició por una alteración del orden público resultó en el cumplimiento de una orden de arresto pendiente. Los hechos ocurrieron el ayer jueves 30 de octubre, cuando un hombre fue asegurado por el delito de violencia familiar. Todo inició aproximadamente a las 13:20 horas, mientras agentes de la Policía Municipal de Nogales realizaban labores de vigilancia y prevención del delito en la calle Gregorio Ruiz.

Durante su recorrido, observaron a un individuo que, al notar la presencia de la patrulla, adoptó una actitud hostil, dirigiéndose a los oficiales con lenguaje altisonante y en tono desafiante. En cumplimiento de su deber, los agentes abordaron al sujeto, identificado como Enrique A., de 38 años de edad, para informarle que su comportamiento constituía una falta administrativa. Asimismo, se realizó una consulta de sus datos en el sistema Plataforma México.

La verificación arrojó que el individuo era requerido por un juez de control por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. Ante esta situación, el motivo de la detención fue actualizado. Enrique A. fue formalmente asegurado y puesto a disposición de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la cual se encargará de dar el debido seguimiento al proceso judicial correspondiente a la orden de aprehensión.

Otro caso similar ocurrió recientemente en Nogales. Elementos de la Policía Municipal efectuaron la detención de un hombre identificado como Juan M., de 43 años de edad, por presuntamente molestar a transeúntes; sin embargo, resultó que el individuo contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar, la cual fue emitida por la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con el informe proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 10:50 horas del miércoles 29 de octubre de 2025, cuando agentes policíacos se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre el bulevar del Márquez y calle Del Duque, en donde detectaron la presencia del sujeto en cuestión molestando a civiles, por lo cual fue abordado y revisado.

Fuente: Tribuna del Yaqui