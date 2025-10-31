Rescatan a turista nicaragüense en el Cerro Tetakawi; se lesionó tras caer de un barranco

San Carlos, Sonora.- Un operativo entre diferentes autoridades y persona de emergencia dio como resultado el rescate de una mujer de 32 años de edad que sufrió un accidente mientras descendía del emblemático Cerro Tetakawi, en San Carlos, Sonora. La excursionista, originaria de Nicaragua, se encontraba realizando la ruta en compañía de otra joven cuando ocurrió el percance, en el que resultó con un pie lastimado, por lo cual ya no pudo continuar.

El incidente se reportó a través de una llamada al número de emergencias 911, en la que se informó sobre una persona lesionada y atrapada a medio camino en el cerro. Según los primeros informes, la mujer sufrió una caída, lo que le provocó un golpe en la cabeza y una lesión en el tobillo izquierdo, posteriormente diagnosticada como un probable esguince. La situación se complicó debido a que las baterías de los teléfonos celulares de ambas senderistas se agotaron.

Esto les impidió comunicarse con los equipos de emergencia, no obstante alcanzaron a pedir ayuda al Departamento de Bomberos, Protección Civil y la Cruz Roja. Ante esta dificultad, los rescatistas desplegaron un dron para realizar una búsqueda aérea, una herramienta que fue de suma importancia para ubicar a las dos mujeres. Finalmente fueron localizadas a unos 40 metros fuera del sendero principal, en un barranco donde había ocurrido la caída.

Una vez establecido el contacto, paramédicos de la Cruz Roja de San Carlos subieron hasta el punto para brindarles los primeros auxilios. El operativo de rescate tuvo como punto de acceso las inmediaciones del fraccionamiento Residencial el Encanto. Tras valorar el estado de la persona lesionada, procedieron con las maniobras de extracción y la trasladaron a un hospital de la ciudad de Guaymas para recibir atención médica.

El lugar donde fue encontrada la mujer lesionada

Cabe recordar que la tarde del pasado miércoles 8 de octubre, estuvo a punto de ocurrir una nueva tragedia en la playa de San Carlos, cuando un joven de identidad desconocida ingresó al mar para nadar y pasar un buen rato dentro del agua. Sin embargo, todo se complicó al intentar regresar a la orilla debido a las fuertes olas y la corriente, por lo que no le quedó más remedio que pedir ayuda a gritos. Por fortuna pudo ser rescatado con vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui