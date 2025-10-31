Se registra aparatoso choque múltiple en Nogales; hay varias lesionados y autos dañados

Nogales, Sonora.- La tarde de este viernes 31 de octubre tuvo lugar un accidente vehicular múltiple sobre la prolongación Álvaro Obregón, en salida de la ciudad de Nogales. El percance, que involucró a por lo menos cuatro vehículos, dejó un saldo de varias personas lesionadas y movilizó a diversas corporaciones de emergencia para atender la situación. De acuerdo con los reportes iniciales, en el choque participaron tres vagonetas y un vehículo tipo sedán.

Hasta el momento, las causas que del choque no han sido determinadas, pero las autoridades ya iniciaron las indagatorias pertinentes para esclarecer la secuencia de los hechos ocurridos poco después de las 17:00 horas. Al lugar acudieron varias unidades de emergencia. Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Nogales quien realizó maniobras para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en el interior de sus vehículos.

Además, los bomberos efectuaron labores de prevención, neutralizando cualquier riesgo de incendio al asegurar las unidades y controlar posibles derrames de combustible. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a los afectados en el sitio del accidente. Tras una valoración, procedieron a su traslado a un hospital para que recibieran atención médica completa y la atención especializada requerida.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales también se hicieron presentes para tomar conocimiento del suceso. Su labor consistió en recabar la información necesaria para la elaboración del informe oficial, el cual será fundamental para el deslinde de responsabilidades. A pesar de la magnitud del accidente, se informó que la circulación en la vía no se vio interrumpida por completo. Finalmente, los vehículos fueron remolcados por grúas para liberar la vialidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui