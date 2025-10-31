Sentencia a padre e hijo por agresiones y tentativa de homicidio; intentaron matar a un menor en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una insólita historia de criminalidad en familia es la que ha dado a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) al confirmar la sentencia de un sujeto y su padre por los delitos de agresión y tentativa de homicidio, en hechos que ocurrieron el pasado 28 de abril de 2024, en calles del norte de Hermosillo, cuando intentaron matar a un menor de edad.

Luis Ángel 'N' fue sentenciado a 17 años de prisión al ser encontrado responsable de tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja contra Aarón Uriel 'N', tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja contra un menor de identidad reservada, y lesiones calificadas con ventaja en perjuicio de Leonor 'N'. Mientras que su padre, Gerardo Arnoldo 'N', obtuvo una pena de 9 años de cárcel por su participación en la tentativa de homicidio calificado contra Aarón Uriel 'N'.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:20 horas del 28 de abril de 2024, en calles del norte de Hermosillo. Inicialmente, Luis Ángel 'N' golpeó con puños al menor víctima en calles de la colonia Real del Cardo; minutos después, este agresor y varios sujetos atacaron nuevamente al menor, a quien habían perseguido hasta llegar a la colonia Real del Cobre, y al tenerlo en el suelo y sin poder defenderse, Luis Ángel 'N' le encajó un objeto de metal en la espalda.

Leonor 'N' resultó lesionada al interponer su mano para evitar que el agresor hiriera al menor en el rostro, tras lo cual lograron refugiarse en una casa. Cuando Aarón Uriel 'N' acudió para auxiliar a las víctimas, fue agredido por Luis Ángel 'N' con un objeto metálico en el abdomen, mientras que su padre, Gerardo Arnoldo 'N', lo amenazó de muerte portando un bat para evitar que denunciara lo sucedido.

Después de recibir la denuncia, la FGJES comenzó con las investigaciones correspondientes y capturó a los señalados para después comenzar un proceso penal en su contra, donde se les acreditó la responsabilidad de las lesiones y amenazas contra el menor, Leonor 'N' y Aarón Uriel 'N'. Como parte del proceso, se presentó la carpeta de investigación, la misma que se desahogó ante el juez, siendo tal la contundencia que se solicitó por parte de los imputados un proceso abreviado, el cual culminó con las sentencias ya mencionadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui