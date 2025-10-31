Sujetos 'levantan' a hombre para robarle dinero del banco; FGJES captura a primer criminal implicado

Hermosillo, Sonora.- Después de que se diera a conocer que un hombre de 55 años de edad fue privado de su libertad esta mañana de viernes 31 de octubre de 2025 en el Centro de la ciudad de Hermosillo, con la intención de robarle dinero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que capturó al primer sujeto que estaría implicado en los hechos.

Hay que recordar que la primera información dada a conocer indica que tres individuos ingresaron a unas oficinas en la calle Chihuahua, en la capital de Sonora, sometieron a la víctima y la obligaron a retirarse con ellos, para exigirle dinero en efectivo. Tras el reporte al número de emergencias 911, la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal y demás cuerpos de seguridad comenzaron una búsqueda rápida. Después de varios minutos, la víctima fue localizada sana y salva en un banco mientras los agresores lograron huir.

Tras un par de horas de la primera información compartida, la FGJES confirmó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron a un sujeto relacionado con el robo. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) integra la carpeta de investigación correspondiente para judicializar el caso y definir la participación del masculino, quien ya fue turnado al Ministerio Público". Por otro lado, en la información, la FGJES aclaró que el hecho no está relacionado con un cobro de piso, como se difundió en algunas páginas creadoras de contenido. "Las investigaciones continúan para dar con el paradero de dos personas más involucradas en el delito", señalaron.

Identifican al hombre baleado dentro de su casa en Los Manantiales

En otro hecho violento en Hermosillo, este viernes 31 de octubre de 2025, alrededor de las 4:00 horas, se registró un ataque armado sobre la calle Leo Sandoval, entre Antonio Gámez y Agua Nueva, ubicada en la colonia Los Manantiales. De acuerdo con información extraoficial, la víctima, que resultó con graves heridas, fue identificada tiempo después como Juan Carlos, de 54 años, hasta el momento no hay más información sobre los hechos.

