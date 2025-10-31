Vehículo derriba poste de luz al norte de Ciudad Obregón; vecinos se quedaron a oscuras

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente vehicular ocurrido la noche de este viernes 31 de octubre movilizó a las corporaciones de emergencia al norte de Ciudad Obregón, después de que un automóvil impactara y derribara un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocando la interrupción del suministro eléctrico en el área. El suceso en cuestión fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 18:20 horas.

El percance tuvo lugar sobre la calle Colima, entre Mayo y Tetabiate, en la colonia Urbanización Número 4. El vehículo involucrado es una vagoneta de color blanco y modelo reciente, la cual, por motivos que aún se desconocen, perdió el control y chocó directamente contra la estructura de madera. Tras el impacto, el vehículo detuvo su marcha muy cerca del porche de una vivienda, sin que se registraran daños adicionales a la propiedad privada.

Debido al derribo del poste y del cableado eléctrico, el servicio de energía eléctrica fue suspendido de manera inmediata en varias cuadras a la redonda, afectando a los residentes de dicho sector. Al lugar acudieron diversas corporaciones para atender la emergencia. Elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme se encargaron de asegurar el área para prevenir cualquier riesgo de incendio o cortocircuito.

Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio como medida de protocolo, aunque no se reportaron personas lesionadas. Por su parte, personal de la CFE arribó para evaluar los daños e iniciar las labores de reparación correspondientes para restablecer el servicio a la brevedad posible. Agentes de la Policía Municipal de Cajeme acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y tomaron nota de los hechos.

El poste quedó arriba del automóvil tras el fuerte choque

Fuente: Tribuna del Yaqui