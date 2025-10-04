Accidente automovilístico deja a mujer muerta en Navolato; iba a festejar su cumpleaños

Navolato, Sinaloa.- Un trágico accidente automovilístico se registró durante la noche del viernes 3 de octubre de 2025 en el municipio de Navolato, Sinaloa, el cual dejó como saldo preliminar la muerte de una mujer y cuatro personas lesionadas. De acuerdo con la información, el percance ocurrió sobre un camino de terracería que conduce hacia la carretera Navolato-El Castillo, a la altura de la escuela secundaria técnica ETI #42.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, la víctima mortal fue identificada como Imelda 'N', de 55 años de edad y con domicilio en Campo La Feria, mientras que se desconoce la identidad del sujeto afectado. De forma preliminar trascendió que un grupo de cinco personas, entre hombres y mujeres, se desplazaban a bordo de una camioneta Nissan X Terra y presuntamente ingerían bebidas alcohólicas. Supuestamente, la fallecida se dirigía a festejar su cumpleaños.

En ese momento, por razones aún desconocidas, el conductor perdió el control y la unidad cayó en picada al interior de un canal de riego sin agua. Aproximadamente a las 22:30 horas, testigos oculares notificaron a las autoridades competentes a través de una llamada a las líneas de emergencia. Hasta el lugar arribó personal de Protección Civil, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes auxiliaron a las víctimas.

Volcadura en Navolato deja una mujer sin vida y cuatro lesionados https://t.co/xgqXfTEK6r vía @tripplesworld pic.twitter.com/OnYKgyoRYY — Periódico Vivavoz (@vivavoznoticias) October 4, 2025

Al revisar a los seis ocupantes de la unidad accidentada, contabilizaron una mujer fallecida en el lugar y un lesionado, quien después de ser estabilizado lo trasladaron a un hospital, donde quedó internado sin darse a conocer su estado de salud. Las otras cuatro personas presentaron lesiones que no ameritaban traslado a un hospital", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos también participaron durante las labores de rescate, mientras que agentes de la Policía Municipal de Navolato y de Vialidad y Tránsito se encargaron de resguardar el perímetro. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde será resguardado por el Ministerio Público hasta que sea reclamado legalmente.

uD83DuDEA7uD83DuDEA8A unas horas de festejar su cumpleaños, que sería hoy sábado 4 de octubre, una mujer identificada como Imelda ‘N’ de 55 años, perdió la vida en un aparatoso choque junto a una secundaria y un parque funeral en el municipio de Navolato, la noche de ayer viernes | #Adiscusión pic.twitter.com/vQFQvHRPPM — Adiscusión Diario (@adiscusion) October 4, 2025

