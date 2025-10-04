Accidente en Ciudad Obregón: Atropellan a un motociclista y lo trasladan al hospital

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de este sábado 4 de octubre de 2025 se registró un accidente de tránsito en el sector sur de Ciudad Obregón, Sonora, en donde se vieron involucrados un automóvil particular, cuyas características no fueron reveladas, y una motocicleta. A pesar de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), los incidentes de este tipo se han convertido en el pan de cada día en la localidad.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, el percance vial ocurrió en la intersección de las calles Fresno y 400 y presuntamente sucedió por alcance, cuando el vehículo alcanzó al motociclista y ahí se produjo el atropellamiento del ocupante del conductor de la unidad ligera, de quien hasta el momento se desconoce la unidad. Para atender la situación, agentes municipales y personal de los servicios médicos se movilizaron hacia la ubicación.

Hasta el lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atender a la persona afectada, aunque aparentemente no presentó lesiones de consideración. A pesar de ello, la víctima fue llevada a bordo de una ambulancia hacia un hospital de la ciudad, en donde se le va a realizar una valoración médica preventiva.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el área para realizar el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades en este accidente de tránsito. Trascendió que la circulación se mantuvo parcialmente fluida durante las respectivas diligencias en el lugar de los hechos.

Atropellan a bebé de dos años

En otro caso similar registrado la noche del jueves 2 de octubre, el conductor de una motocicleta arrolló a un bebé de sólo dos años de edad en las inmediaciones de la colonia Matías Méndez, más específicamente en el cruce de las calles Tito Guízar y Rodolfo Campodónico. De acuerdo con el testimonio de los vecinos del sector, el responsable se movilizaba a exceso de velocidad y atropelló al menor que se encontraba cerca de su vivienda. Tras cometer el lamentable suceso, el motociclista se dio a la fuga, mientras que la víctima tuvo que ser hospitalizada.

