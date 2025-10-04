Agente de la AMIC llevará en libertad proceso por muerte de motociclista en San Carlos

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 4 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que Luis Alejandro 'N', de 48 años de edad, agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que participó en un accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista en San Carlos, continuará su proceso sin prisión preventiva, al tratarse de un hecho de carácter culposo.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia estatal confirmó que un juez de control tomó en cuenta la presentación voluntaria del imputado, el pago de los gastos hospitalarios y funerarios, así como la voluntad de la madre del hoy occiso para que el oficial pudiera llevar su proceso en libertad. Asimismo, la autoridad judicial dictaminó la vinculación a proceso penal para el imputado por su probable responsabilidad en el delito culposo de tránsito.

La autoridad jurisdiccional otorgó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria, durante el cual deberá comparecer cada 15 días ante los tribunales, no salir del estado de Sonora, presentar una garantía económica, no acercarse a las víctimas o testigos y permanecer suspendido de sus labores en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)", se puede leer en el escrito.

Juez valoró la presentación voluntaria del imputado y la voluntad de la madre del motociclista que perdió la vida, de lograr un acuerdo reparatorio, para que pueda seguir su proceso en libertad al tratarse de un hecho culposo



¿Qué ocurrió?

La madrugada de este domingo 28 de septiembre se registró el percance vehicular que a la postre le arrebataría la vida a Francisco 'N', de 28 años de edad y vecino del sector Ranchitos, quien se movilizaba a bordo de su motocicleta sobre el bulevar Tetakawi, ubicado en el destino turístico de San Carlos, Sonora. El suceso ocurrió alrededor de las 4:30 horas cerca del Hospital San José, cuando el agente de la AMIC, que viajaba en una unidad oficial, embistió a la víctima.

Trascendió que el elemento policíaco se desplazaba en sentido contrario, provocando la colisión que derivó en que la unidad ligera se prendiera en llamas y el afectado sufriera diferentes lesiones de consideración. A pesar de que el presunto responsable huyó del lugar tras protagonizar el incidente, posteriormente se presentó de forma voluntaria ante el Ministerio Público. Finalmente, Francisco perdió la vida en el Hospital General IMSS Bienestar de Guaymas el lunes 29 de septiembre.

La víctima mortal fue identificada como Francisco 'N', de 28 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui