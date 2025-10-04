Alerta en Ciudad Obregón: Reporte sobre fosa clandestina moviliza a las autoridades

Ciudad Obregón.- La tarde de este sábado 4 de octubre de 2025 se registró un intenso operativo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno en la colonia Villas del Trigo, al sur de Ciudad Obregón, Sonora, por la denuncia anónima sobre la existencia de una presunta fosa clandestina en una de las viviendas del sector. Es por ello que las diferentes corporaciones policíacas se dieron cita en el mencionado sector.

De acuerdo con versiones preliminares, el reporte indicó que el domicilio señalado se ubica sobre la calle Arroz, entre Trigales y Naranjos, por lo que elementos de la Policía Municipal de Cajeme, autoridades federales y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudieron al citado lugar, en donde realizaron labores de búsqueda y excavación para descartar la presencia de estos humanos.

Trascendió que Nora Lira, líder del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, también se presentó en el sitio para participar junto a las autoridades durante los trabajos de campo. El área quedó acordonada y resguardada por personal de seguridad mientras se realizaban las respectivas diligencias; sin embargo, después de varias horas en el área, los elementos policíacos y la líder del colectivo localizó una cubeta enterrada.

En la vivienda mencionada no se encontraron restos humanos ni indicios sobre alguna fosa clandestina, no obstante, se indicó que los colectivos de búsqueda y las autoridades correspondientes continuarán con las labores en los próximos días, con lo que se busca descartar cualquier rastro de víctimas humanas en el sitio. Una vez culminados los trabajos, las autoridades liberaron la zona y se retiraron del lugar.

Descartan crimen en el caso Rafael Ángel

Hace unos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó de manera oficial la identidad del cuerpo localizado el pasado 30 de septiembre en las inmediaciones del Cerro de la Cementera, en Hermosillo. La dependencia estatal señaló que las pruebas de ADN arrojaron que el hoy occiso era Rafael Ángel Amarillas Baldenegro, un joven de 24 años de edad cuya desaparición se había reportado desde el 17 de septiembre.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizó el hallazgo del cadáver en la zona conocida como Vado del Río. La principal línea de investigación apunta a que estas lesiones fueron consecuencia directa de una caída desde una altura considerable, una hipótesis que se alinea con la geografía del lugar donde fue encontrado, además de que no se observaron signos de violencia en la superficie corporal de la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui