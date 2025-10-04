Autoridades se movilizan por voraz incendio de automóvil en carretera de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este sábado 4 de octubre de 2025 se registraron diversos accidentes en la costa de Hermosillo, Sonora, uno de estos en torno al incendio de un vehículo particular que se reportó a la altura del kilómetro 85 de la carretera 100, entre la capital sonorense y el poblado Miguel Alemán. Personal de los servicios de emergencias se presentaron en el lugar de los hechos para controlar el percance.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, un automóvil tipo Kia, línea Sorrento y color arena, se prendió por completo en llamas, es por ello que los automovilistas que transitaban por la zona solicitaron la intervención por parte de los cuerpos de auxilio, por lo que elementos de Bomberos de Bahía de Kino se movilizaron hacia la ubicación y se encargaron de sofocar el fuego. A pesar de lo aparatoso del incidente, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Durante los trabajos, los socorristas utilizaron una unidad extintora, así como una cisterna para poder controlar el percance. Aparentemente el automóvil siniestrado resultó con pérdidas titulares, aunque hasta el momento se desconocen las causas que derivaron en el incendio. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos policíacos también llegaron hasta el área para salvaguardar la integridad de los conductores, además de controlar el tráfico vehicular.

Además de este hecho, dos volcamientos de vehículos se registraron en la costa de Hermosillo, uno de un taxi y uno más de una unidad tipo Van de transporte agrícola, los cuales ocurrieron sobre la carretera 36, con tan sólo algunos minutos de diferencia. Rescatistas y agentes policiales acudieron a las respectivas ubicaciones para encargarse de la situación.

Bomberos de Bahía de Kino se encargaron de controlar el incendio.

Volcadura en la colonia Centro

En otro caso similar registrado la tarde este sábado 4 de octubre en la colonia Centro de Hermosillo, un percance vial provocó que una camioneta Hyundai sufriera una volcadura en el cruce de las calles Heriberto Aja y Tamaulipas. Cabe mencionar que existió un caso omiso del señalamiento de alto correspondiente, lo que derivó en un choque entre la mencionada unidad y una camioneta Ford Expedition. Por fortuna, las personas involucradas resultaron ilesas y únicamente se reportaron daños materiales en los vehículos implicados.

Fuente: Tribuna del Yaqui