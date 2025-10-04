Cae estudiante de la BUAP por amenazas a compañeros y maestros; le aseguran arma

Puebla de Zaragoza, Puebla.- En un operativo conjunto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien es señalado por proferir amenazas de muerte en contra de sus compañeros a través de mensajes en redes sociales. Como resultado del cateo autorizado por un juez, las autoridades aseguraron un arma de fuego, dispositivos electrónicos y material gráfico vinculado con las amenazas.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), gracias a los resultados de las investigaciones, consiguió identificar al alumno, cuya identidad no ha trascendido. Presuntamente, el sospechoso publicó mensajes con expresiones de odio e hizo referencia a una posible masacre en la Facultad de Ciencias de la Computación. La aprehensión del joven se registró en las inmediaciones de la colonia Jardines de San Manuel, en la capital poblana.

Tras el análisis técnico de la información difundida, se abrió una carpeta de investigación especializada en materia digital, como parte del compromiso institucional por proteger la seguridad de la comunidad universitaria. Las acciones se llevaron a cabo con rapidez para evitar cualquier hecho violento en el campus.", se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía de Puebla.

Una vez que se realizó la respectiva denuncia, autoridades de la BUAP activaron los protocolos de seguridad en conjunto con la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), así como con fuerzas de seguridad estatales y municipio, incluido el Grupo K9. Asistimos, la institución educativa confirmó que las clases continuarán con normalidad y que los estudiantes que resultaron afectados van a recibir acompañamiento jurídico por parte de la Oficina de la Abogada General.

Asimismo, la FGE señaló que el operativo efectuado permitió que se evitarán afectaciones importantes en contra de la comunidad estudiantil y personal docente de la reconocida universidad. En tanto, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla reiteró su llamado a los estudiantes para reportar cualquier situación de riesgo a la Central de Atención de Emergencias de la (DASU).

Detienen a estudiante que amenazó de muerte a sus compañeros. La FGE y SSP le aseguran el arma de fuego y evitan un hecho violento en la BUAP.#FiscalíaFuerte: https://t.co/62ah20sEye pic.twitter.com/XhwKZfdCNe — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui