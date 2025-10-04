Código Rojo en Hermosillo: Con 50 balazos, matan a hombre en colonia Sahuaro y se desata persecución

Hermosillo, Sonora.- Durante las últimas semanas, la ciudad de Hermosillo ha vivido un incremento en los índices de violencia e incluso, el mismo fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, reconoció el aumento de homicidios, pero señaló que ya se estaba trabajando para recuperar la paz en la capital. Desafortunadamente, este sábado 4 de octubre se registró otro ataque armado que cobró la vida de al menos una persona.

De acuerdo con la información revelada hasta este momento, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:30 horas (tiempo local), en el interior de un domicilio de la colonia Sahuaro. Vecinos del sector reportaron una intensa balacera sobre las calles José María Mendoza y De los Maestros, lugar donde fue localizada una persona sin vida que tenía al menos 50 impactos de bala.

Los cuerpos de emergencia que arribaron como primeros respondientes encontraron a la víctima en la cochera de una vivienda, con lesiones visibles en la cabeza y sin signos vitales. A la brevedad se implementó el Código Rojo y comenzó una persecución, contra los ocupantes de un vehículo Mazda tipo hatchback, color cereza, quienes presuntamente participaron en la mencionada agresión armada.

Mientras huían a toda velocidad, los sujetos arrojaron de los artefactos conocidos como ponchallantas y dañaron tres neumáticos de una patrulla de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la cual quedó en el cruce de Margarita Maza de Juárez y López Portillo. Asimismo, se reportó que los tripulantes de un Hyundai Sonata color gris habrían tenido participación en la balacera, pero no hay mayores detalles sobre su paradero.

Tras confirmarse el deceso de la víctima, que fue identificada como Eliseo 'N', se solicitó la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para el levantamiento de casquillos percutidos y el traslado del cuerpo a las instalaciones de la Semefo. En tanto que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de iniciar las indagatorias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui