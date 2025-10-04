Desapareció en Guaymas: Se intensifica búsqueda de Nuvia Yanely, una joven de 19 años

Guaymas, Sonora.- Este sábado 4 de octubre de 2025, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Nuvia Yanely Quezada Galindo, una joven de 19 años que fue vista por última vez el pasado 15 de septiembre de 2025 en el municipio de Guaymas. Desde ese momento, sus familiares no han tenido noticias sobre su ubicación y temen por su seguridad.

De acuerdo con la información oficial que se compartió en redes sociales, Nuvia Yanely es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, pesa 50 kilogramos y tiene cabello castaño oscuro, largo y liso. Además, la mujer desaparecida tiene ojos cafés y pequeños, piel morena y presenta labios delgados.

De igual manera, la institución detalló que, entre las señas particulares de la fémina, destacan un tatuaje en un brazo con su nombre, otro en la pierna con la imagen de un ovni pequeño y una cicatriz en la pierna derecha provocada por un accidente automovilístico.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a ubicarla. Los reportes pueden hacerse al 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. La Comisión de Búsqueda reiteró su compromiso con las familias y continúa las acciones para dar con el paradero de la joven desaparecida.

Hallan muerto a Rafael Ángel en Hermosillo

En otro caso registrado hace unos días en la ciudad de Hermosillo, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora confirmó la identidad del cuerpo localizado en el Cerro de la Cementera. Según el reporte, el occiso fue identificado como Rafael Ángel Amarillas Baldenegro, un joven de 24 años de edad que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de septiembre.

Además, las madres buscadoras expresaron sus condolencias para la familia de la víctima, además de que agradecieron el acompañamiento y el apoyo por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) durante las labores de búsqueda..

