Detienen a dos presuntos criminales armados durante recorridos de vigilancia en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- En respuesta a uno de los diversos reportes ciudadanos, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), desplegó operativos de seguridad en el municipio de Cajeme, en donde se consiguió concretar la detención de dos hombres en posesión de armas de fuego. Se presume que los detenidos podrían estar implicados en otros delitos, por lo que fueron presentados ante la instancia competente mientras se desarrollan las respectivas investigaciones.

De acuerdo con el informe emitido por las autoridades estatales, los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves 2 de octubre, cuando elementos de la Policía Estatal se encontraban realizando recorridos de vigilancia y lograron detectar un vehículo sospechoso en las inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc, al sur de Ciudad Obregón, cabecera del mencionado municipio.

Como resultado del operativo, los agentes aprehendieron a dos sujetos que fueron identificados como Jairo 'N' y Carlos 'N', de 36 y 22 años de edad, respectivamente. Además, los uniformados aseguraron dos pistolas calibre 9 milímetros, con cargadores y cartuchos útiles, indicios que estaban al interior del vehículo en el que se desplazaban los sospechosos, mismo que también fue asegurado por el personal de seguridad.

Después de efectuar el respectivo arresto, los oficiales pusieron a los dos individuos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su posible participación en otros delitos registrados en la zona. En tanto, las armas y los cartuchos decomisados fueron entregados a las autoridades correspondientes como parte de las pruebas del caso. Por lo pronto, los hombres quedarán bajo resguardo en lo que se determina su situación jurídica.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora reiteró que mantiene operativos coordinados con fuerzas municipales y federales para reforzar la seguridad en Cajeme. De la misma manera, la corporación policíaca exhortó a la población a seguir reportando actividades sospechosas o delictivas de manera anónima a través del número 089.

