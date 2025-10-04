Detienen en Edomex a 'El Chino', vinculado al asesinato de un jefe policíaco de la SSC

Chalco, Estado de México.- Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de Misael 'N', alias 'El Chino' y/o 'El Negro', quien es señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del comandante José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El pasado martes 1 de octubre de 2025, el mando policíaco fue asesinado durante un intento de asalto registrado en el municipio de Chalco.

De acuerdo con el reporte oficial de la FGJEM, la captura del supuesto criminal se concretó en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Como resultado de la investigación correspondiente, la dependencia estatal determinó que 'El Chino' conducía la motocicleta en la que se movilizaban los atacantes de Ponce Alfaro, por lo que se efectuó su aprehensión bajo cargos relacionados con su probable participación en el delito de homicidio.

Elementos de la Fiscalía Edoméx detuvieron a Misael 'N' alias 'El Chino' y/o 'El Negro', por su probable participación en el homicidio de un mando de la @SSC_CDMX el pasado 30 de septiembre en #Chalco. El día de los hechos, el ahora detenido habría conducido una motocicleta con la que, junto con otro sujeto, dieron alcance a las víctimas para robarles. La Fiscalía Edoméx continúa con la investigación para ubicar y detener al otro partícipe en los hechos", se puede leer en el breve escrito que compartió la institución.

Autoridades del Estado de México constataron que continúa la búsqueda del compañero de Misael 'N', quien fue el encargado de ejecutar a balazos al comandante que ese momento se encontraba en su día descanso. En el ataque armado, la esposa de José Jacinto, también elemento activo de la SSC capitalina, resultó gravemente herida. La Fiscalía y corporaciones policíacas colaboran conjuntamente con sus homónimas de la Ciudad de México para llevar a los responsables ante la justicia.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Misael “N” alias "El Chino" y/o "El Negro", por su probable participación en el homicidio de un mando de la @SSC_CDMX el pasado 30 de septiembre en #Chalco.

El día de los hechos, el ahora detenido habría conducido una motocicleta con… pic.twitter.com/KAVQ5g94zJ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 4, 2025

¿Qué fue lo que pasó?

El día del asesinato, el comandante Ponce Alfaro iba saliendo de una tienda departamental, acompañado de su esposa, cuando fue interceptado por sus victimarios que intentaron despojarlo de la motocicleta en la que se movilizaba. Sin embargo, el hoy occiso se resistió al asalto y fue en ese momento que sufrió el atentado, mientras los criminales escaparon del lugar con rumbo desconocido. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso y trasladaron a la mujer de urgencia a un hospital.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, lamentó profundamente la pérdida jefe del Sector Tlatelolco, afirmó que el caso no quedará impune y reiteró su compromiso para colaborar con las autoridades mexiquenses a lo largo de la investigación de este crimen.

Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector #Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de #Chalco, Estado de México.



Su esposa, compañera policía de la @SSC_CDMX y quien también resultó… pic.twitter.com/lXeKtSXhYr — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui