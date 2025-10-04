Dos accidentes sacuden Guaymas; un vehículo destrozado y familia de cuatro recibe atención

Guaymas, Sonora.- La mañana de este sábado 4 de septiembre de 2025, se registró un aparatoso accidente en la carretera de Libramiento San Judas Tadeo–San José de Guaymas. De acuerdo con información extraoficial, se trató de un volcamiento, y el vehículo quedó en muy mal estado, lo cual se confirmó al observar que fue abandonado en el lugar, sin que se encontrara a la víctima por ninguna parte.

Tras recibir el reporte del incidente, elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Empalme acudieron al sitio, así como una grúa para trasladar la unidad. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades locales no han logrado localizar al individuo, quien aparentemente se retiró sin comunicarse previamente con la línea de emergencias para solicitar ayuda.

Durante la tarde del mismo día, se registró otro accidente similar, esta vez sobre el bulevar Tetakawi, en la entrada al sector Bahía El Encanto, de San Carlos, Sonora. En este caso, estuvo involucrado un vehículo Volkswagen Tiguan, color blanco, modelo reciente, que sufrió pérdidas totales. En la escena se presentaron elementos policiacos para apoyar con el tráfico y prevenir cualquier riesgo adicional.

Hay lesionados

Respecto a los involucrados, se sabe que se trató de una familia de cuatro integrantes, quienes recibieron atención inmediata por parte de Rescate San Carlos. Según medios locales, todos resultaron con lesiones, aunque hasta ahora ninguna fuente oficial ha corroborado esta información, por lo que en nuestro medio estaremos pendientes de cualquier actualización y la compartiremos en TRIBUNA.

