FGJES analiza si hallazgo de cabeza y cuerpo decapitado en Hermosillo están relacionados

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 3 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) se pronunció sobre dos macabros hechos ocurridos el jueves en distintos puntos de la ciudad de Hermosillo. Por una parte, se encontró un cuerpo decapitado dentro de un vehículo incendiado, y unas horas después, una maleta con una cabeza humana.

En un inicio, se manejaron como dos noticias separadas; sin embargo, el Ministerio Público confirmó mediante un comunicado de prensa que es muy posible que estén directamente relacionadas: "La FGJES mantiene abiertas ambas carpetas de investigación con el propósito de identificar a las víctimas, en caso de que se trate de dos personas distintas", indica un fragmento del escrito.

Como informamos en TRIBUNA, el primer suceso ocurrió alrededor de las 21:33 horas en la colonia Gaby Pereda I, donde los vecinos denunciaron la presencia de un vehículo en llamas. La situación se tornó aún más impactante cuando los agentes constataron que, en el interior del Honda, modelo aproximado 2008, había un cuerpo humano casi completo, aunque sin la cabeza.

La investigación sigue su curso

Más tarde, alrededor de las 23:00 horas, en la colonia Villa de Seris, en la intersección de No Reelección y Comonfort, junto a una motocicleta Italika FT125 negra, se encontró una maleta azul que contenía la cabeza de un hombre. Los peritos también aseguraron cartulinas con supuestos mensajes de grupos criminales, las cuales fueron trasladadas al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF).

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui