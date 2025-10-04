(FUERTE VIDEO) Motosicarios llevan a joven a una calle cerrada y lo asesinan a balazos

Tlalnepantla, Estado de México.- El asesinato a balazos de un joven, aún sin identificar, fue captado por una cámara de vigilancia en calle cerrada de Tlalnepantla, Estado de México. Después de que se difundiera el caso, la Secretaría de Seguridad del Estado (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron que ya se investiga el caso, esto con la finalidad de localizar a los responsables del hecho violento.

De acuerdo con datos recabados por el medio Telediario, la víctima fue obligada a subir a la motocicleta de sus victimarios en la Ciudad de México. Posteriormente, los delincuentes trasladaron al afectado hasta el lugar en el que lo privaron de la vida. De forma preliminar se indicó que el suceso tuvo lugar en la zona de San Bartolo Tenayuca, más específicamente en una cerrada de la calle de Cuitláhuac, en el mencionado municipio.

De acuerdo con el video divulgado, los tres tripulantes llegaron hasta la calle cerrada a bordo de una motocicleta y, una vez que llegaron, el conductor de la unidad ligera se estacionó y luego su cómplice, así como el hoy occiso, descendieron. Los agresores forzaron a su víctima a bajarse del vehículo y le ordenaron que comenzara a correr; sin embargo, mientras intentaba escapar, el joven recibió múltiples impactos de bala que lo dejaron gravemente herido.

Luego del ataque, ambos sujetos subieron a su moto y, rápidamente, emprendieron el escape del lugar de los hechos. Por su parte, la víctima, con heridas de bala en la zona de la espalda, se levantó y comenzó a caminar gritando por ayuda. Tras dar algunos pasos, el joven cayó desplomado sobre el pavimento y quedó agonizando, intentando desesperadamente pedir auxilio. Posteriormente, el masculino perdió la vida en el sitio", explicó el citado medio.

El caso fue revelado por Carlos Jiménez, uno de los periodistas con mayor credibilidad en la fuente policíaca, quien detalló que las autoridades mexiquenses ya se encuentran investigando el homicidio. Además se indicó que las instancias competentes se presentaron en el lugar de los hechos para recabar los primeros indicios, además de que han revisado los videos de las cámaras de seguridad de la zona para dar con los presuntos responsables.

