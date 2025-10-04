Hermosillo: Arrestan a hombre por encerrar a su pareja contra su voluntad en Miguel Alemán

Hermosillo, Sonora.- El pasado viernes 3 de octubre de 2025, las autoridades locales detuvieron a un sujeto identificado como Jesús Enrique, de 22 años, quien fue acusado de violencia familiar por agredir a su pareja. De acuerdo con información extraoficial, la denuncia se recibió alrededor de las 09:45 horas, proveniente de un domicilio ubicado en Palmitas y Trinidad Sánchez Leyva, en la colonia Las Palmas, en Miguel Alemán.

Al llegar al sitio, los agentes de la Policía Municipal de Hermosillo se percataron de los gritos de una mujer, quien más tarde se supo que tenía 33 años. Según el informe, su desesperación se debía a que estaba encerrada y no le permitían abrir la puerta. De inmediato, los elementos ingresaron al domicilio y, afortunadamente, la situación se resolvió sin mayores incidentes, logrando rescatar a la víctima.

En lo que respecta al culpable, fue capturado y actualmente se encuentra a disposición de la ley. Es necesario especificar que el Código Penal del Estado de Sonora, en su artículo 234 A, establece que la violencia intrafamiliar comprende todo acto, poder u omisión intencional que tenga como único propósito controlar a cualquier miembro de la familia mediante el aspecto físico, verbal e incluso patrimonial.

De igual forma, en dicho artículo se indica que los cargos aplicables a la persona denunciada son los siguientes: "Al que comete el delito de violencia intrafamiliar se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y la suspensión del derecho de alimentos. En todo caso, el victimario deberá someterse a un tratamiento psicológico especializado como medida para buscar su rehabilitación".

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

