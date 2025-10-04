IMPACANTE: Mujer es golpeada por tren del Metro CDMX y pierde la vida en Aquiles Serdán

Ciudad de México.- La noche de este viernes 3 de octubre de 2025, una mujer falleció en un accidente en la estación Aquiles Serdán, perteneciente a la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. La víctima se inclinó para verificar si el tren se acercaba; sin embargo, según testigos, no alcanzó a retroceder y terminó siendo golpeada en la cabeza. Todo ocurrió tan rápido que no hubo oportunidad de auxiliarla, pues murió de inmediato.

De acuerdo con información de Infobae, la fémina tenía entre 25 y 30 años de edad, y en un principio se manejó la versión de que se trató de una imprudencia. No obstante, más tarde el STC Metro se pronunció mediante un comunicado de prensa en sus redes sociales, dejando a muchos consternados: "La persona perdió la vida presuntamente tras intentar arrojarse a las vías al paso del convoy."

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no existe una conclusión oficial, ya que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) apenas inició la investigación. Las autoridades locales analizarán las cámaras de videovigilancia de la estación y tomarán declaraciones de todos los testigos. En cuanto surjan más detalles, te los informaremos aquí en TRIBUNA.

Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México

Al lugar de los hechos acudieron equipos de emergencia y personal del Metro, pero, como se mencionó previamente, la mujer —cuya identidad permanece desconocida— ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, se presume que la causa del deceso fue un traumatismo craneoencefálico, aunque se realizará la necropsia de ley, a cargo del Servicio Médico Forense (Semefo), para determinar oficialmente la causa de su fallecimiento.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 7. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente intentó arrojarse al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 4, 2025

Cabe destacar que el Metro de la Ciudad de México hizo un llamado a todos sus usuarios para que respeten la línea amarilla de seguridad y eviten acercarse a las vías bajo cualquier circunstancia, ya que incluso un tropiezo podría resultar fatal si ocurre en el momento equivocado. Mientras tanto, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar al sistema de transporte sobre sus medidas de protección y prevención de accidentes.

