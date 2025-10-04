Se habría pasado el alto: Choque entre camionetas deriva en volcamiento en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un presunto caso omiso a los señalamientos de tránsito provocó un accidente automovilístico en la colonia Centro, ubicada en la ciudad de Hermosillo. Los primeros reportes indican que el choque se registró la tarde de este sábado 4 de septiembre de 2025, dejando como saldo daños materiales en las unidades involucradas. A pesar de la impactante colisión que derivó en la volcadura de uno de los vehículos implicados, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada, el percance vial ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas y tuvo lugar en la intersección de las calles Heriberto Aja y Tamaulipas, en donde participaron dos camionetas, una de ellas de la marca Ford Expedition, color blanco y que era conducida por una mujer de entre 25 y 30 años de edad. Trascendió que en la otra camioneta Hyundai iba a bordo un hombre de entre 30 y 35 años.

De acuerdo con su testimonio, la fémina circulaba de oriente a poniente sobre la calle Tamaulipas, cuando se impactó con la otra unidad también de color blanco y modelo reciente, misma que se desplazaba de norte a sur sobre la calle Heriberto Aja y que terminó volcado. De forma preliminar trascendió que el automovilista consiguió salir por su propio pie de su vehículo y no presentó lesiones de consideración, al igual que la otra conductora.

Por su parte, elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el lugar de los hechos para auxiliar a las personas implicadas, además de desahogar la circulación en la zona que se vio afectada por este incidente. Los agentes realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Hasta el momento se desconoce la identidad de los conductores que participaron en este percance.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/hvjz5JdTHe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 4, 2025

Se pasa el alto y termina volcado

En otro caso similar registrado durante la mañana de este sábado, el conductor de un sedán Hyundai, color gris oscuro, presuntamente ignoró el señalamiento del alto y provocó un aparatoso choque, lo cual derivó en un volcamiento. Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:10 horas en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Pino Suárez, en donde se vieron involucrados el automóvil descrito y un sedán Kia, también de color gris oscuro.

#Seguridad | Sonora: Ignorar luz roja provoca aparatosa volcadura en Hermosillo; nadie salió herido uD83DuDEA8https://t.co/UrG2xAmVcI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui