Sinaloa: Confirman la muerte de Alexander Rodríguez, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.- El agente Alexander Chuy Rodríguez, de 26 años, se desempeñaba como escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya; sin embargo, el pasado viernes fue rescatado durante un fuerte operativo realizado por las tres órdenes de Gobierno, mientras se perseguía el vehículo en el que había sido secuestrado por civiles. Tras lograr su liberación, fue trasladado a un hospital en Culiacán, donde lamentablemente perdió la vida.

De acuerdo con información extraoficial, el fuerte enfrentamiento armado entre las autoridades y los delincuentes comenzó justo en el fraccionamiento Villa Bonita. Asimismo, en la operación participaron elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE). Entre los agresores, uno fue abatido y otros dos resultaron heridos.

Su fallecimiento ocurrió aproximadamente nueve horas después de recibir atención especializada. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales, enviando condolencias a sus familiares y seres queridos: "Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz", señala el escrito.

Es importante recordar que hace dos semanas se registró otro ataque relacionado con la familia Rocha Moya, cuando una camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador fue atacada en Culiacán. En ese caso, se informó que solo fue un intento de despojo de vehículo y que la joven salió ilesa. Desde 2024, han sido asesinados 56 elementos de la Policía Estatal Preventiva en la entidad.

La violencia en Sinaloa aumentó de manera exponencial desde que comenzaron los enfrentamientos entre las facciones de Los Mayitos y Los Chapitos. Diariamente se registran homicidios, desapariciones y narcomensajes en diversas partes de la ciudad. Por el momento, el gobierno federal continúa sus esfuerzos para restablecer la paz en toda la región norte de la República Mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui