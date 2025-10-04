Sonora: Ignorar luz roja provoca aparatosa volcadura en Hermosillo; nadie salió herido

Hermosillo, Sonora.- En la mañana de este sábado 4 de octubre de 2025, alrededor de las 06:10 horas, ocurrió un accidente justo en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Pino Suárez, ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, en el choque-volcadura estuvieron involucrados un sedán Hyundai color gris oscuro y un sedán Kia, también gris oscuro.

Afortunadamente, pese al susto, no se reportaron lesionados, aunque sí se registraron cuantiosos daños materiales, ya que ambas unidades quedaron en muy mal estado. Durante algunas horas, el incidente generó un fuerte congestionamiento vehicular, sobre todo porque en esa zona de la ciudad se encuentra un puente a desnivel que suele ser de los más transitados por los hermosillenses.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Tránsito Municipal, quienes colaboraron para controlar el tráfico; esto incluyó cerrar durante al menos una hora los dos carriles donde estaban los automóviles. Este caso sirve como recordatorio para todos que siempre se debe manejar con extrema precaución y es necesario mantener la paciencia ante incidentes semejantes, ya que solo así se puede evitar una tragedia.

Los accidentes están a la orden del día en Hermosillo

Se sabe que las causas del accidente fueron atribuibles al no respetar la luz roja del semáforo, lo que provocó que el Hyundai terminara volcado. Los peritos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y, una vez analicen todas las pruebas recabadas, determinarán lo que ocurrió exactamente, el deslinde de responsabilidades y si alguien deberá costear los daños del otro vehículo.

En la capital del estado, cada vez son más frecuentes los reportes de situaciones de emergencia. Como informamos en TRIBUNA, el pasado 30 de septiembre, un automóvil cayó desde un segundo piso de un hospital privado ubicado en el bulevar Morelos. El incidente dejó como saldo una persona lesionada, identificada como la conductora del pick-up, quien intentó dar reversa pero no calculó correctamente el espacio disponible.

