Uno era menor de edad: Interceptan y ejecutan a dos motociclistas al oriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este sábado 4 de octubre de 2025 se registró un ataque armado en la colonia Emiliano Zapata, ubicada al oriente de Culiacán, en donde se reportó el asesinato a balazos de dos motociclistas que fueron interceptados por gatilleros desconocidos frente una purificadora de agua. El violento hecho movilizó a las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno, así como a personal de los servicios de emergencias.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los hoy occisos fueron identificados como Ángel Gabriel 'N', de 18 años de edad, y Jaziel 'N', de 17 años y con domicilio en la colonia Las Coloradas. De forma preliminar trascendió que los jóvenes se movilizaban a bordo de una motocicleta Italika DM, color verde con negro, cuando sus victimarios les dieron alcance en el cruce de la avenida Plan de Ayala y Manuel Estrada.

Fue en ese momento que los sujetos armados les dispararon en múltiples ocasiones a los motociclistas hasta que los privaron de la vida. Los tripulantes de la unidad ligera murieron instantáneamente a causa de las heridas por proyectil de arma de fuego que sufrieron. Vecinos del sector se comunicaron a las líneas de emergencia del 9-1-1 y solicitaron la intervención por parte de las autoridades, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se presentaron en el sitio.

Dos menores de edad fueron asesinados a balazos durante la tarde de este sábado en la colonia Emiliano Zapata, en #Culiacán.



uD83DuDC49https://t.co/WYwDotc0OK pic.twitter.com/5UfkcWdc1F — Noroeste (@noroestemx) October 4, 2025

Los elementos de la autoridad castrense observaron a los dos motociclistas, por lo que aseguraron la zona con cinta amarilla y resguardaron el sitio para que personal de la autoridad investigadora lleve a cabo la diligencia correspondiente", explicó el medio anteriormente citado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también acudieron al llamado y auxiliaron a los jóvenes; sin embargo, tras una breve revisión, los socorristas confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa localizó casquillos de arma de fuego y se encargó de las diligencias correspondientes para que los cuerpos fueran llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedará bajo resguardo del Ministerio Público.

uD83DuDEA8 Uno era menor de edad: identificanuD83EuDEAA a motociclistas asesinados en la colonia Emiliano Zapata en CuliacánuD83DuDCCD pic.twitter.com/kZwGwDb2Gg — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui