Vaca provoca accidente al ser impactada por un auto en carretera Hermosillo-Bahía de Kino

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado viernes 3 de octubre de 2025, alrededor de las 19:00 horas, se reportó un fuerte accidente en el kilómetro 12 de la carretera Hermosillo–Bahía de Kino. De acuerdo con medios locales, en el hecho se vio involucrada una camioneta Dodge Grand Caravan de color blanco; sin embargo, el problema principal fue que se impactó contra una vaca que caminaba sobre la vía.

Esta situación dejó como saldo dos personas lesionadas, quienes tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Entre los cuerpos de auxilio que acudieron al sitio se encontraban ambulancias de la Cruz Roja, cuyos paramédicos estabilizaron a las víctimas antes de llevarlas al nosocomio. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los afectados, aunque estaremos al tanto en TRIBUNA.

Asimismo, a la escena arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal, quienes apoyaron en las labores de auxilio y también controlaron la circulación vehicular para evitar otro percance. Afortunadamente, más allá de lo ocurrido, no se registraron incidentes adicionales; aun así, se hace un llamado a conducir con extrema precaución, especialmente durante la noche.

Los incidentes siguen ocurriendo en Hermosillo

En cuanto al animal, quedó herido sobre la cinta asfáltica, aunque permaneció con vida pese a las lesiones. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha informado qué ocurrió específicamente con la vaca. En redes sociales, varios internautas han solicitado que reciba atención veterinaria y se procure salvar su vida. Es importante destacar que en esa zona es común el cruce de ganado, por lo que no resulta extraño que estos animales se atraviesen en dicho tramo carretero.

