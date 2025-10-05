Así luciría actualmente: Filtran FOTO inédita de Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos

Culiacán, Sinaloa.- Iván Archivaldo Guzmán Salazar, mejor conocido como 'El Chapito', es uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Desde temprana edad, el nombre del líder criminal ha sido vinculado con el mundo del narcotráfico, cuando, bajo la tutela de su padre, se involucró en actividades de lavado de dinero y se unió a la estructura operativa del Cártel de Sinaloa. En ese momento, Iván Archivaldo fue señalado como uno de los herederos naturales del poder que ostentó su progenitor.

Con el transcurso de los años, Guzmán Salazar asumió un papel protagónico en el grupo criminal de Los Chapitos, el cual está conformado por los hijos de 'El Chapo'. Según informes de inteligencia, esta facción del Cártel de Sinaloa ha controlado las rutas de tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo, hacia Estados Unidos. Su liderazgo ha sido descrito como agresivo y calculador, caracterizado por una mezcla entre estrategias violentas y una estructura empresarial.

Después de la extradición y condena de su padre en territorio estadounidense, Iván Archivaldo heredó no sólo el poder, sino también la responsabilidad de continuar con el imperio criminal que Guzmán Loera construyó a lo largo del tiempo. En la actualidad, autoridades mexicanas y estadounidenses lo señalan como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Sinaloa, principalmente por la guerra territorial que mantiene contra Ismael Zambada Sicarios, alias 'El Mayito Flaco' e hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada.

Hace apenas unos meses, el Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Mientras tanto, a pesar de los intentos por detenerlo, el líder de Los Chapitos sigue prófugo de la justicia y operando desde la clandestinidad. Su figura representa el rostro de una nueva generación del narcotráfico, que combina herencia criminal y ambición desmedida.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 ESTADOS UNIDOS | RECOMPENSA MILLONARIA POR LA CAPTURA DE IVÁN ARCHIVALDO GUZMÁN



uD83DuDCB0 El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán… pic.twitter.com/rbmIeEvMJG — El Blog del Narco (@narcoblogger) August 17, 2025

Su papel en 'El Culiacanazo'

Iván Archivaldo fue uno de los grandes protagonistas del evento denominado como 'El Culiacanazo' que ocurrió el pasado 17 de octubre de 2019. Luego de la captura de su hermano Ovidio Guzmán López por parte de fuerzas federales, Iván Archivaldo fue señalado de encabezar una respuesta armada por parte de su grupo criminal, coordinando bloqueos carreteros, enfrentamientos y secuestros de militares en distintos puntos de la capital sinaloense.

Foto inédita de Iván Archivaldo

Hace unos días, Ilicit Investigations, una red integrada por reconocidos periodistas que dan el seguimiento al mundo del narcotráfico, difundió una presunta foto inédita de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. A través de la red social, la cuenta compartió una imagen en la que supuestamente aparece el líder criminal al interior de un automóvil y se muestra aparentemente junto a su hijo menor.

#Culiacan #Sinaloa Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hace ya varios años con su hijo menor. pic.twitter.com/GlJGp3ENOX — Illicit Investigations (@illicitinv) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui