Balacera en Ciudad Obregón deja cuatro víctimas; autoridades despliegan operativo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en Cajeme, una de las zonas más violentas no solo de Sonora, sino de todo México. La noche de este sábado, elementos de distintas corporaciones del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la colonia Posada del Sol, al sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara una agresión armada que dejó como saldo a cuatro personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron anoche, sábado 4 de octubre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, cuando un grupo de individuos armados llegó hasta una de las calles principales de la colonia referida y, sin mediar palabras con los presentes, abrió fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en la vía pública.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este sábado en la Posadas del Sol. Foto: Facebook

El ataque generó momentos de confusión y temor entre los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron unidades de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Guardia Nacional.

Al mismo tiempo, arribaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a las víctimas lesionadas. Debido a la severidad de sus heridas, las cuatro personas fueron trasladadas a distintos hospitales de la ciudad. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha revelado su identidad ni el estado de salud de cada una. En tanto, elementos policiacos realizaron recorridos por las calles cercanas en busca de los presuntos agresores, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de alguno de ellos.

#Seguridad | Desapareció en Guaymas: Se intensifica búsqueda de Nuvia Yanely, una joven de 19 años uD83DuDEBA??https://t.co/GEDmlTqhvi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 5, 2025

El área permaneció bajo resguardo mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento de indicios balísticos y la recopilación de testimonios que ayuden a esclarecer lo sucedido. Asimismo, informó que las investigaciones continuarán para determinar el móvil del ataque y establecer si las víctimas tenían relación entre sí o con los agresores.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna corporación ha emitido información oficial sobre detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui