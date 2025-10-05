Caen mujer y menor por secuestro de taxista en Hidalgo; lo hallaron muerto en un canal

Pachuca de Soto, Hidalgo.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó sobre avances en la investigación del secuestro y homicidio de un taxista, ocurrido en marzo de 2025 en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. Como resultado de las indagatorias, dos personas, una mujer adulta y un adolescente, fueron arrestadas y vinculadas a proceso por su presunta participación en los hechos.

Las pesquisas el caso iniciaron tras el hallazgo del cuerpo de Miguel Marín Godínez, de 30 años de edad, abandonado dentro de en un canal de aguas negras. A partir de ese momento, el Ministerio Público y el equipo de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables. Según la carpeta de investigación, el crimen inició en un domicilio de la colonia Tuzos.

En el sitio presuntamente tres individuos privaron de la libertad al conductor. Las labores de inteligencia y la recopilación de pruebas periciales permitieron a la UECS establecer la probable identidad de los tres implicados en el delito, calificado como secuestro agravado. Con base en los elementos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó ante la autoridad judicial las órdenes de aprehensión correspondientes.

Posteriormente, en un operativo ejecutado en la ciudad de Pachuca de Soto, agentes de investigación lograron la detención de una mujer identificada con las iniciales K. I. D. S. y de un adolescente, cuya identidad se mantiene bajo reserva en cumplimiento con la ley de protección de menores. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar inicio a su proceso legal.

#ElCentinela uD83DuDD75Este jueves fue sepultado por familiares y amigos Miguel Marín Godínez, el taxista de 30 años que desapareció el pasado 23 de marzo en Mineral de la Reforma y días después fue localizado sin vida en un predio de la colonia Los Tuzos...

? https://t.co/6FNujtSKgT pic.twitter.com/NIipW0aoBE — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) March 28, 2025

Durante las audiencias realizadas por separado, la mujer compareció ante un juez de control del sistema penal para adultos, mientras que el joven fue presentado ante un juez especializado en justicia para adolescentes. Durante las audiencias iniciales, la representación social formuló la imputación formal contra ambos, exponiendo los datos de prueba que los señalan como probables responsables.

Tras analizar los argumentos presentados, la autoridad judicial determinó, el pasado 3 de octubre de 2025, dictar el auto de vinculación a proceso para ambos acusados, al considerar que existen elementos suficientes para suponer su participación en el ilícito. Como parte de la resolución, se impusieron medidas cautelares distintas para cada uno. A la adulta se le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en reclusión durante el desarrollo del proceso.

Detienen en Hidalgo a mujer y adolescente por presunto secuestro y homicidio a taxista. El cuerpo del taxista fue hallado en un canal de aguas negras de la entidad. pic.twitter.com/CHpjhOH260 — Chikistrakiz (@chikistrakiz) October 5, 2025

Para el adolescente, la medida impuesta fue el internamiento preventivo en un centro para menores. Asimismo, se fijaron los plazos para la investigación complementaria, 4 meses en el caso de la adulta y tres meses para el menor, periodo en el que tanto la defensa como el Ministerio Público podrán aportar más pruebas al caso antes de pasar a la siguiente etapa procesal.

Fuente: Tribuna