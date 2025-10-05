Caos en Azcapotzalco: Persecución, balacera y vehículo incendiado movilizan a autoridades

Ciudad de México.- La noche del sábado 4 de octubre de 2025 se registró una intensa persecución policial que comenzó en el Estado de México (Edomex) y terminó en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), con un automóvil incendiado y una persona detenida.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos iniciaron cuando agentes de la Policía Municipal de Naucalpan seguían a un vehículo sospechoso. Durante el operativo, el conductor intentó escapar hacia territorio capitalino, lo que derivó en una persecución que finalizó en la calle Sánchez Trujillo, colonia San Álvaro, donde el automóvil terminó en llamas.

Vecinos de la zona reportaron mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 haber escuchado detonaciones y presenciado el incendio del vehículo, lo que generó alarma entre los residentes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX arribaron al lugar, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego.

El vehículo, con placas PCG 66 21, quedó completamente calcinado. Las primeras versiones señalan que el automóvil se incendió de manera repentina cuando era seguido por las patrullas, sin que se haya confirmado si hubo intercambio de disparos previo al siniestro. Durante la movilización, una persona fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

La zona permaneció acordonada por varias horas mientras los peritos realizaban el levantamiento de indicios y se revisaban cámaras de seguridad para establecer la ruta exacta del escape. Autoridades capitalinas informaron que ya se coordinan con la Policía Municipal de Naucalpan para esclarecer los hechos y confirmar si el vehículo estaba vinculado con algún delito previo. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas lesionadas derivadas del incidente.

Segundo siniestro moviliza a las autoridades

Minutos más tarde, otro accidente provocó una segunda movilización en la misma alcaldía. En avenida de las Culturas, dentro de la Unidad Habitacional El Rosario, un automóvil compacto perdió el control y se impactó contra un árbol, dejando tres personas heridas.

Según testigos, el conductor de 20 años manejaba a exceso de velocidad cuando el vehículo, con placas LL2709C, se subió al camellón, derribó un poste y terminó su recorrido al chocar contra un árbol.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del Grupo Libra acudieron para atender a dos mujeres y un hombre que viajaban a bordo; ninguno requirió traslado hospitalario. Sin embargo, el conductor fue detenido y presentado ante un juez de control para determinar los daños materiales ocasionados. El tránsito vehicular en dirección a Aquiles Serdán se vio afectado por varios minutos mientras las unidades de emergencia realizaban las labores correspondientes.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre ambos incidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui